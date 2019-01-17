Азербайджанская нефть значительно подорожала
17 января 2019 10:28 236
Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 1,23 доллара или 2%.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri Light составляет 62,75 доллара/баррель.
Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
16 Янв. 14:16 17 711
-
16 Янв. 14:24 8 434
-
09:59 6 843
-
16 Янв. 22:32 6 290
-
16 Янв. 17:33 6 252