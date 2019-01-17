Чтобы ваши дела шли легко, Expressbank поднял уровень обслуживания на новую ступень.

Быть надежным и качественным партнёром также важно и одновременно сложно, как найти верного настоящего друга. Expressbank стремится стать надежным партнером для каждого своего клиента. В филиалах банка, расположенных в Баку, Сумгаите, Гяндже, Мингячевире, Барде, Гусаре, Хачмазе и Ширване сотрудники получают огромное удовольствие от обслуживания клиентов и от того, что клиенты остаются довольными.

Опираясь на свой 30-летний опыт работы, заслуженное доверие своих клиентов, и высококачественное обслуживание банк поставил перед собой цель стать истинным консультантом и партнером для каждого клиента!

Expressbank отождествил своё отношение к интересам и потребностям клиентов в имиджевом ролике, с которым наши читатели могут ознакомиться перейдя по этой ссылке.

Подробнее об услугах банка можно узнать на сайте www.expressbank.az , а также на страницах в социальных сетях:

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