"SOCAR карбамид" увеличит высокотехнологичный экспорт Азербайджана

Ввод в эксплуатацию карбамидного завода SOCAR является важным шагом на пути к увеличению высокотехнологичного экспорта Азербайджана.

Об этом, как передает Day.Az, сказал в четверг Trend эксперт-экономист, доктор экономических наук Эльшад Мамедов.

"Карбамидный завод SOCAR является частью стратегии азербайджанского правительства по увеличению инвестиционных потоков в высокотехнологичные сектора экономики, в частности здесь речь идет об инвестициях в нефтепереработку страны. Как известно, большая часть природных ресурсов Азербайджана экспортируется в виде сырья, и руководство страны ставит задачу по увеличению в структуре экспорта удельного веса высокотехнологичных секторов, что позволит выйти на эквивалентную внешнюю торговлю", - сказал эксперт.

По его словам, это именно те сферы, в которые Азербайджан вкладывает инвестиции с точки зрения развития нефтеперерабатывающего сектора.

"Это является одним из приоритетных направлений, потому что в этом сегменте сырья в нашей экономике много и это позволяет, инвестируя в переработку, выходить на продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Ввод в эксплуатацию "SOCAR карбамид" важно для обеспечения внутреннего рынка, но вместе с тем, конечно же, и для увеличения экспортного потенциала страны", - сказал эксперт.

По его словам, продукция, связанная с переработкой нефти, все еще остается достаточно востребованной, хотя постепенно в мировой экономике формируется устойчивый тренд, связанный с формированием нового технологического уклада, который будет связан с ресурсной эффективностью и уменьшением энергоемкости.

"В будущем потребность в нефти и нефтепродуктах будет уменьшаться, но вместе с тем с точки зрения переработки нефти в определенном смысле эра нефти будет более долгой, чем использование и экспорт нефти только в качестве сырья. Поэтому нам, как значимой с точки зрения нефти стране, необходимо вкладываться именно в переработку", - сказал Мамедов.

В свою очередь экс-глава азербайджанской госкомпании SOCAR Сабит Багиров считает, что с вводом в эксплуатацию "SOCAR карбамид" для Азербайджана открывается очень хорошая перспектива для увеличения притока иностранной валюты в страну.

По его словам, этот завод сыграет положительную роль в обеспечении должного уровня профицита счета текущих операций.

"Я думаю, что есть много бизнес-структур, которые интересовались продукцией завода и пытались завязать какие-то отношения", - сказал Багиров.

Отметим, что 16 января был введен в строй завод "SOCAR карбамид", построенный на территории Сумгайытского химического промышленного парка.

В мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и директор завода Хаял Джафаров проинформировали главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что начало производства на заводе "SOCAR карбамид" устранит потребность в импорте азотных удобрений, тем самым расходы страны в иностранной валюте сократятся. Используя 435 миллионов кубометров природного газа в качестве сырья, завод способен производить 650-660 тысяч тонн карбамидной продукции. 70 процентов объема производства предусматривается для экспорта, что даст возможность поступлению в страну ежегодно дополнительного дохода в размере до 160 миллионов долларов. Введение в строй этого завода сыграет важную роль в развитии сельского хозяйства в Азербайджане. Карбамидные удобрения имеют самое высокое содержание азота, поэтому считаются наиболее качественным азотным удобрением. Этот тип удобрений, обладающий способностью быстро растворяться в воде, получается в результате синтеза аммиака и диоксида углерода. Спрос на карбамид связан с его низкой стоимостью, экономичной транспортировкой, удобным применением, которое способствует высокой урожайности в сельском хозяйстве. Этот продукт широко используется также в производстве других химических веществ и фармацевтике.

Завод "SOCAR карбамид" в настоящее время является самым крупным проектом в стране, реализованным в ненефтяном секторе, его общая стоимость составляет примерно 800 миллионов евро. Финансирование проекта на первоначальном этапе осуществлялось за счет средств, выделенных из государственного бюджета. В процессе строительства завода ряд международных банков на основе государственных гарантий предоставили средства в размере 500 миллионов евро.