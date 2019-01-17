В Баку обсудили вопросы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута - ФОТО

В Баку состоялось заседание общего собрания Объединения юридических лиц "Международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут". Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В рамках собрания обсуждалось утверждение Сауата Мынбаева председателем правления объединения, перевод ООО "Батумский морской порт" из числа постоянных членов объединения в ассоциированные члены, отчет по итогам деятельности объединения за 2018 год, утверждение объемов перевозок по маршруту ТМТМ на 2019 год, информация Рабочей группы по развитию ТМТМ об утвержденных тарифных ставках по маршруту ТМТМ на 2019 год, выбор и утверждение аудиторской компании для аудита финансово-хозяйственной деятельности объединения за 2018 год, утверждение бюджета объединения на 2019 год, утверждение плана маркетинговых мероприятий объединения на 2019 год, а также утверждение Положения о служебных командировках работников и Положения о представительских расходах объединения.

В ходе обсуждений, состоявшихся под председательством главы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова, была подчеркнута важность эффективного использования потенциала ТМТМ, необходимость привлечения грузопотоков на этот маршрут. Отмечалось, что существует большой потенциал роста эффективности перевозок по этому маршруту и повышения оперативности взаимной координации. Страны-участницы предпринимают последовательные меры для дальнейшего развития этого коридора.

Одним из важнейших достижений в повышении конкурентоспособности ТМТМ является ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Она создает условия для роста грузоперевозок между Европой и Азией, способствуя развитию сотрудничества и торговли не только между Азербайджаном, Грузией и Турцией, но и во всем регионе Евразии.

В ходе обсуждений было также сообщено о прекращении полномочий Каната Алпысбаева на посту председателя правления АО НК "Казахстанская железная дорога". В этой связи общее собрание досрочно прекратило полномочия Каната Алпысбаева и на посту главы правления объединения. Новым председателем правления объединения утвержден действующий глава АО НК "Казахстанская железная дорога" Сауат Мынбаев.

В рамках длившегося два дня мероприятия с участием председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова, заместителя председателя правления АО НК "Казахстанская железная дорога" Санджара Елюбаева, гендиректора АО "Грузинская железная дорога" Давида Перадзе, члена правления АО "Украинская железная дорога" Ремигиуша Пашкевича, гендиректора по грузоперевозкам Государственных железных дорог Турции Вейси Курта, председателя АО НК "Актауский международный морской торговый порт" Абая Турикпенбаева, председателя ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" Рауфа Велиева и гендиректора ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талеха Зиядова подписан соответствующий протокол.