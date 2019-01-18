Духовые шкафы от Samsung - гибкость в готовке, удобная очистка и еще больше места!

Сегодня хозяйки все чаще и чаще используют именно духовой шкаф на кухне, нежели газовую плитку с духовкой. Духовой шкаф удобен как в использовании, так и гибок в установке. Таким образом, варочная панель может находиться на одной стороне кухни, а духовой шкаф в другой, а благодаря огромному выбору дизайна и цвета, такой шкаф идеально впишется в любую кухню.

Печи от Samsung нового поколения имеют несколько режимов готовки и множество функций. Новые модели оснащены двумя вентиляторами Dual Fan, которые вращаются в противоположных направлениях, распространяя тепло равномерно по всей камере и помогая достичь лучшего качества приготовления блюд. В обычных духовках нагревание происходит от нижней газовой трубки, поэтому площадь печи нагревается не равномерно, таким образом, приготовление еды, занимает больше времени, а результат не всегда получается таким как мы ожидали. Прогреваясь, духовка также повышала температуру на кухне, вспомните, как становилось жарко, и сколько раз вы обжигались об раскаленную дверцу. Нагреваясь быстрее, духовые шкафы Samsung готовят быстро и тщательно, также обеспечивая наилучшее вкусовое качество. При этом не происходит потери тепла, а специальная многослойная стеклянная дверца не раскаляется.

Еще одним положительным качеством новых печей от всемирно известной кампании является то, что при желании можно прогреть только верхнюю или нижнюю отсеки печи, экономя таким образом на электропотреблении. В некоторых моделях также присутствует возможность приготовить два отдельных блюда одновременно, так как оба отсека прогреваются независимо друг от друга. А благодаря большому объему рабочей камеры (70 л), Вы сможете легко и быстро приготовить еду для всей семьи и гостей прямо в больших противнях или кастрюлях.

Духовые шкафы от Samsung оснащены керамической поверхностью, которая препятствует скоплению остатков жира и еды, а также легко очищается. Здесь существуют несколько видов очистки на ваш выбор, чтобы сэкономить ваши время и силы - например каталитическая. Каталитический материал на задней стенке камеры поглощает частицы жира, возникающие при жарке, которые затем окисляются и, тем самым, нейтрализуются.

Духовые шкафы от Samsung подарят вам удобство в приготовлении и сэкономят ваши время и силы, заботясь при этом о вашем семейном бюджете благодаря гибкости использования.

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