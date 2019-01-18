Азербайджан значительно сократил импорт сливочного масла
18 января 2019 11:43 117
В 2018 году Азербайджан импортировал 12 115,34 тонн сливочного масла и других масел, изготовленных из молока, на общую сумму 69 690,03 тыс. долларов.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, объемы импорта сократились на 1 695,73 тонн (12,3%), а сумма увеличилась на 2 789,76 тыс. долларов (4,2%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Day.Az.
За прошлый год импорт сливочного масла и других масел, изготовленных из молока, составил 0,6% общих объемов импорта страны.
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