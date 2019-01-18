Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию
18 января 2019 15:37 163
В 2018 году из Азербайджана в Турцию по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) транспортировано 7,225 млрд кубометров природного газа с месторождения "Шахдениз".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в отчете о деятельности за 2018 год министерства энергетики.
Это на 924,9 млн кубометров или 14,7% больше показателя аналогичного периода 2017 года.
Поставки азербайджанского газа в Турцию в рамках проекта "Шахдениз-1" начаты в июле 2007 года. С 30 июня 2018 года начаты поставки объемов газа в Турцию в рамках "Шахдениз-2".
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