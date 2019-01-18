Azercell представляет услугу “NNTV”

Компания "Azercell Telecom" предлагает своим абонентам услугу "NNTV", предоставляющую возможность телевещания на мобильном телефоне. Благодаря этой услуге пользователи Azercell могут смотреть 150 телеканалов в высоком качестве через Интернет в режиме онлайн.

Услуга "NNTV" позволяет абонентам подписываться на телеканалы без какого-либо дополнительного устройства (кабель, антенна и т.д.). Эта технологическая инновация даёт возможность просматривать телеканалы в высоком качестве - в формате HD в сети любого провайдера и в любом месте. Основным преимуществом услуги "NNTV", является то, что пользователь может смотреть самые популярные и просматриваемые телеканалы в мире на смартфоне не только на территории своей страны, но и за рубежом. Кроме того, возможно также посмотреть определенный видеоконтент позже, предварительно загрузив его с канала.

Абонентам, желающим воспользоваться услугой Мобильного ТВ, представлены 2 пакета: ежедневный и ежемесячный пакет. Для активации ежемесячного пакета, необходимо отправить ключевое слово AY, а для активации ежедневного пакета - ключевое слово GUN на короткий номер 5773. После подключения к услуге для просмотра каналов необходимо загрузить мобильное приложение "NNTV" из Google Play (Android) или App Store (iPhone).

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите:

https://www.azercell.com/az/personal/services/partner_services/nntv/

Для более подробной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az

ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).