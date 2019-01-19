Азербайджан вышел на первое место в СНГ - международные аналитики

19 января 2019 07:15

Профицит счета текущих операций Азербайджана в этом году составит 10,7% ВВП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's "О прогнозе кредитоспособности стран СНГ на 2019 год".

Отмечено, что это самый высокий показатель среди стран СНГ.

Специалисты агентства полагают, что уровень внешнего долга Азербайджана является одним из самых низких среди стран СНГ. В документе говорится, что, за исключением Азербайджана и России, внешний долг в странах СНГ превышает 50% ВВП.

Авторы документа заявили, что попытки правительства применить новые фискальные правила к чистым финансовым активам помогут стране сохранить статус чистого кредитора.

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