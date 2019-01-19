Цены на нефть сильно выросли за ночь

19 января 2019 07:20

Мировые цены на нефть в пятницу вечером показывали прирост в районе 3% по основным маркам на ожиданиях сокращения добычи странами-участницами договорённостей ОПЕК+ и на статистике буровой активности в США, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,47%, до 62,69 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов показатель достигал отметки в 63 доллара за баррель, которую не преодолевал с 7 декабря. А цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 3,25%, до 53,76 доллара за баррель.

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