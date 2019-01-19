"Друзья МСБ" проводят встречи с предпринимателями в регионах Азербайджана

"Друзья МСБ" Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана проводят встречи с представителями малого и среднего бизнеса по созданию новых субъектов бизнеса, расширению предпринимательской деятельности, а также по другим вопросам, интересующим предпринимателей. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе встреч с представителями МСБ, действующими в сферах рыболовства в Губе и Хачмазе, животноводства - в Сиязане и Шабране, производства мебели - в Масаллы и Гусаре, состоялся обмен мнениями по интересующим предпринимателей вопросам, была предоставлена информация о мероприятиях по государственной поддержке в соответствующих в сферах, даны ответы на интересующие предпринимателей вопросы.

Отметим, что "Друг МСБ" - один из важных механизмов, созданных в целях поддержки малого и среднего бизнеса, непосредственного общения с субъектами предпринимательства в регионах. В настоящее время "Друг МСБ" действует в Масаллы, Губе, Гусаре, Хачмазе, Сиязане, Шабране, Гяндже и Евлахе.