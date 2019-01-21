Клиенты Kapital Bank получили «Тринадцатую зарплату»

Как сообщалось ранее, клиенты, получающие зарплату посредством платежных карт Kapital Bank, до 13 января 2019 года могли участвовать в стимулирующей лотерее "13-cü maaş" ("Тринадцатая зарплата") и выиграть приз в размере официальной ежемесячной заработной платы. Во время тиража, который состоялся 16 января 2019 года, определились 10 участников лотереи, которые выиграли приз в размере получаемой ими официальной зарплаты.

Следует отметить, на днях призы будут переведены на зарплатную карту победителей. Список победителей опубликован на сайте - www.kapitalbank.az/news/13cumaash-541?hl=ru .

Согласно условиям лотереи, клиенты, совершающие безналичную оплату посредством POS-терминалов и в интернете до 13 января 2019 года, автоматически становились участниками лотереи. Оплата пошлин, коммунальных услуг и кредита, а также операции Card-to-card не были включены в розыгрыш. Каждая безналичная оплата в размере минимум 10 манат равнялась одному шансу в лотерее.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 12 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.