Число абонентов, использующих пакеты «Full» от Nar, стремительно растет

Количество абонентов, использующих пакеты "Full" от Nar - самого молодого и самого инновационного оператора мобильной связи в стране, стремительно растет. Количество абонентов, использующих пакеты "Full", которые включают в себя минуты для звонков по всей стране, большое количество интернет-трафика и многочисленные бонусы, за последние 6 месяцев выросло на 90% и превысило 100 тысяч.

Следует отметить, что пакеты "Full" включают в себя минуты разговора и интернет-трафик по очень выгодной цене. Наряду с интернетом и минутами по выгодным ценам, абоненты Nar, которые заказывают пакеты "Full", имеют возможность переводить бонусы, собранные в течение месяца, на следующий месяц. Кроме того, впервые на рынке мобильной связи Азербайджана пользователи пакетов "Full" могут пользоваться услугой "Обмен" и обменивать оставшиеся бонусные минуты на мегабайты, и наоборот, мегабайты на минуты разговора.

Принимая во внимание пожелания и требования абонентов, Nar предлагает 6 различных пакетов "Full". Отметим, что особой популярностью среди абонентов пользуется пакет "Full 9", который содержит 300 минут для звонков по всей стране и 1,5 ГБ Интернета.

Для получения более подробной информации о пакетах "Full" посетите страницу nar.az/full.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети 4G. Сегодня, Nar предоставляет почти 2.2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7400 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.