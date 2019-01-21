Азербайджан удвоит транспортировку газа по TANAP
21 января 2019 18:23 287
Азербайджан планирует в 2019 году увеличить транспортировку природного газа по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в два раза до 2 миллиардов кубометров, сказал Рейтер представитель госнефтекомпании Азербайджана Ибрагим Ахмедов, передает Day.Az со ссылкой на fomag.ru.
"В текущем году планируются поставки газа в объёме 2 миллиардов кубометров. По TANAP будет транспортироваться газ, добываемый на месторождении Шахдениз", - сказал Ахмедов.
Он также сказал, что строительство трубопровода завершено на 99 процентов.
TANAP предназначен для транспортировки газа в объеме 16 миллиардов кубометров с азербайджанского месторождения Шахдениз в Европу через Турцию. Протяженность трубопровода составляет около 2.000 километров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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