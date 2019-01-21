Более 100 гособъектов в Азербайджане выставят на приватизацию

Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана 19 февраля проведет очередной аукцион по приватизации госимущества, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство, передает Day.Az.

Согласно сообщению, будет приватизирован 101 государственный объект. Государственные объекты различаются между собой по категориям, начальной цене и экономическим сферам, к которым они относятся. 64 из них - мелкие государственные предприятия и объекты, 17 - нежилая площадь, 20 - акционерные общества.

К мелким государственным предприятиям, выставляемым на аукцион, относятся магазины, рестораны, подсобные хозяйства, имущественные комплексы и другие объекты. Общая полезная площадь гособъектов данной категории колеблется в пределах 20 квадратных метров и 3813 квадратных метров.

Акционерные общества, пакеты акций которых принадлежат государству, относятся к сферам птицеводства, транспорта, строительства, ремонта и другим сферам, среди которых Azinterservis, Sabirabad İnşaat Sənaye, Kürdəmir Quşçuluq. Отметим, что на этом аукционе инвесторы смогут приватизировать 30-45 процентов пакетов акций акционерных обществ, расположенных не только в Баку, но и в различных регионах Азербайджана.