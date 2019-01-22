Азербайджан активно развивает альтернативную энергетику - ПОДРОБНОСТИ

В Азербайджане планируется реализовать ряд проектов в сфере альтернативной энергетики на общую сумму в 2,3 миллиарда долларов, сообщили во вторник Trend в правительстве, передает Day.Az.

Как отметили в правительстве, с этой целью будут привлечены инвесторы. Однако какую долю финансирования планируется покрыть за счет средств инвесторов пока неизвестно.

В числе проектов - предприятие по производству биотоплива (топливных гранул) в Сабирабадском районе, строительство ветряных электростанций в Пираллахинском районе, агроэнергетический жилой комплекс в Самухском районе и другие.

Крупнейшими из планируемых к реализации проектов являются строительство двух ветряных электростанций в Пираллахинском районе стоимостью 800 миллионов и 408,9 миллиона долларов, а также ветряной станции стоимостью в 377,7 миллиона долларов в Хызынском районе.

"Ветряные электростанции сыграют важную роль в обеспечении электроэнергией и создании новых рабочих мест. В то же время реализация проектов способствует развитию местной инфраструктуры, что повысит социально-экономическое благополучие Пираллахинского района", - отметили в правительстве.