Kapital Bank получил награду от издания «Global Finance»

16 января 2019 года Kapital Bank принял участие в проходящем в Лондоне мероприятии ассоциации BAFT. На мероприятии всемирно известный финансовый журнал "Global Finance" вручил Kapital Bank награду "Лучший банк в сфере торгового финансирования" ("Best Trade Finance Providers").

Победители были выбраны на основе объема банковских операций, филиальной сети, обслуживания клиентов, конкурентоспособности, инновационных технологий и ряда других критериев. Kapital Bank был представлен в лице советника по международным вопросам председателя правления банка Вугара Садига.

"В этом году мы в очередной раз представили Азербайджан на этом традиционном мероприятии, в рамках которого нам удалось провести ряд интересных встреч. Kapital Bank придает большое значение финансированию торговой сети, а также малого и среднего предпринимательства. Именно поэтому журнал "Global Finance" удостоил нас этой особой награды. Что касается международного сотрудничества, то мы планируем работать в этом направлении и в будущем и воспользуемся опытом наших коллег из Америки, Европы и Азии", - отметил советник председателя правления по международным делам Kapital Bank Вугар Садиг.

Следует отметить, что в 2018 году журнал "Global Finance" назвал Kapital Bank "Самым надежным банком" ("Safest Bank") в Азербайджане.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 12 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка, в социальных сетях, а также, связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196.