Вкладчики еще одного закрывшегося банка получат компенсацию
Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADIF) с 28 января 2019 года приступит к выплате требований необеспеченных кредиторов ОАО Royalbank, являющихся последними в очереди. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на фонд, передает Day.Az.
Выплаты осуществляются в безналичной форме. Процесс будет проходить в административном здании ADIF по адресу: город Баку, проспект Бабека, 16.
Лицензия на банковскую деятельность ОАО Royal Bank была аннулирована Центральным банком 12 июля 2012 года. 16 июля закрытие Royal Bank было официально признано страховым случаем, и на выполнение обязательств банка перед вкладчиками был введен мораторий.
Решением Бакинского административно-экономического суда N1 от 25 июля 2012 года ОАО Royal Bank было объявлено банкротом, и начата процедура банкротства. ООО Azerbaijan Consulting Company было объявлено ликвидатором банка. В сентябре 2016 года ликвидатором банка был назначен ADIF.
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