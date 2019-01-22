В Азербайджане стартовал подготовительный этап к съемкам исторического художественного фильма с участием мировых звезд

Run Film, являющийся медиа-проектом компании Run Group, приступил к подготовке съемок художественного исторического фильма с условным названием "Иреванское ханство".

Для съемок фильма из-за границы привезут самое современное техническое оборудование. К съемкам фильма будут привлечены компании ряда стран, включая Турцию, Иран, Швецию, Израиль и США. В связи с этим уже подписаны соответствующие соглашения.

На очередном этапе на большой территории будет сооружен макет Иреванского ханства, одновременно на основе проекта, утвержденного соответствующими структурами, на территории большого павильона будет построена идентичная модель ханского дворца в Иреване.

Главным продюсером фильма является Рашад Джафаров, а главным режиссером - Намик Агаев. В фильме наряду с известными азербайджанскими актерами будут заняты и знаменитые зарубежные актеры. Не исключено участие и голливудских звезд.

Чтобы не допустить неточностей в фильме "Иреванское ханство" и подготовить его на высоком уровне, Run Film будет продолжать тесное сотрудничество с рядом соответствующих государственных учреждений и научных структур.

В художественном фильме исторического жанра будут и массовые сцены сражения с участием 15-20 тысяч человек. Эти кадры будут сняты не с помощью компьютерной графики, а с участием реальных актеров.

Фильм будет способствовать доведению до мирового сообщества исторической правды о событиях на Южном Кавказе, разоблачению армянской лжи. Создатели фильма намерены рассказать этой лентой об истории создания Иреванского ханства и крепости, широко отразить связь Иреванского ханства с другими азербайджанскими ханствами и зарубежными странами. Армянскому вопросу в фильме будет выделено незначительное место, так как армяне не имеют никакого отношения к Иревану и Иреванскому ханству и вообще к этому региону. Поэтому армянский вопрос в фильме не будет доминирующей темой, но обязательно будет показано как Российская империя заселяла армян на эти территории - то есть в нынешнюю Армению.

Отметим, что фильм с условным названием "Иреванское ханство" станет вторым художественным фильмом, снятым Run Film. До этого компания презентовала фильм "Будь" ("Ol"). Уже поступили заявки из нескольких стран на показ фильма, снятого Run Film.

Кроме того, Run Film в рамках медиа-проектов на основе заявок занимается рекламой, PR-кампаний с нуля, созданием брендов и т.д.

Ряд рекламных видеороликов, снятых Run Film, а также небольшие фильмы о регионах Азербайджане, представляющих интерес для иностранных инвесторов, восприняты с большим интересом.

Напомним, что компания Run Group, привлекающая инвестиции в основном в ненефтяной сектор страны, продолжает добиваться успехов в различных областях. Компания своими проектами стремится внести вклад для того, чтобы развивающийся Азербайджан вошел в число самых передовых стран мира. С этой целью компания установила тесные международные отношения с влиятельными компаниями, фондами, научными и образовательными учреждениями в нескольких странах мира и в настоящее время реализует масштабные проекты в сфере строительства, туризма, здравоохранения, медиа, киноиндустрии и в социальной сфере Азербайджана.