В этом году компания Azercell обрадовала еще 25 студентов - ФОТО

Компания "Azercell Telecom", лидер на телекоммуникационном рынке Азербайджана, объявила победителей Программы студенческой стипендии 2019 года, ежегодно проводимой в целях поддержки деятельности студентов. В этом году в результате поэтапного отбора 25 студентов стали стипендиатами Azercell. На встрече, организованной компанией 21 января с целью поздравить студентов, приняли участие президент ООО "Azercell Telecom" Вахид Мурсалиев и руководитель групп "Sabah" по академическим делам Министерства образования Эльдар Годжаев. В своем выступлении Вахид Мурсалиев отметил, что политика корпоративной социальной ответственности компании всегда отличалась своей последовательностью, устойчивостью и прозрачностью. Он также отметил, что реализуемые компанией ежегодные Программы студенческой стипендии и стажировки являются инвестициями в развитие молодёжи в стране.

Отметим, что заявки на участие в Программе студенческой стипендии, организованной Azercell, подали 1398 студентов. Отбор проводился в 3 этапа. Первый отборочный этап состоял из оценки заявок и документов студентов, предоставленных в онлайн-режиме. На втором этапе 759 студентов прошли тестирование по логике и английскому языку. 66 студентов, успешно выполнивших тестовые задания, были приглашены на очное интервью. Студенты были оценены по таким критериям, как академические знания, мировоззрение, увлечение наукой и образованием и т.д. Наряду с получением стипендии от Azercell в размере 200 AZN до конца высшего образования, победители также получат возможность расширить свои знания в области телекоммуникации, получить приглашение на корпоративные мероприятия компании, принять участие в разных образовательных программах и пройти курс стажировки в компании. Отметим, что 9 из 25 стипендиатов являются студентами бакинских учебных заведений, а 7 - региональных. Остальные 9 студентов были отобраны из числа студентов групп "SABAH", в рамках меморандума, подписанного между группами "SABAH" Министерства образования и ООО "Azercell Telecom" в 2017 году.

Следует отметить, что цель программы заключается в проявлении особой заботы в отношении талантливых студентов, оказании поддержки молодежи с высоким потенциалом в дальнейшем формировании их профессиональных компетенций. Компания Azercell представляет студенческую стипендиальную программу каждый учебный год, начиная с 2008 года. До настоящего времени более 180 студентов, которые получают образование в разных университетах Азербайджана, были удостоены звания стипендиата Azercell.

Для более подробной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az.

ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80 процентов территории страны (за исключением 20 проц оккупированной территорий) и 99,8 проц населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.

Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен международный Золотой сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).