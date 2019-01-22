FAO поставило Азербайджан в пример другим странам

Шаги, предпринятые правительством Азербайджана в сельскохозяйственной сфере, могут служить примером для других стран.

Об этом сказал во вторник заместитель генерального директора FAO Владимир Рахманин на мероприятии, посвященном началу реализации программы партнёрства FAO с Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, правительство Азербайджана определило развитие сельского хозяйства как приоритетным направлением для обеспечения многовекторности экономики страны.

"Азербайджан выдвигает на передний план увеличение объема производства и переработки сельскохозяйственной продукции. В плане развития сельскохозяйственного сектора правительство Азербайджана прикладывает много усилий не только для увеличения местного производства, но также для увеличения экспортного потенциала этого сектора", - сказал он.

По словам Рахманина, партнерство FAO с Азербайджаном охватывает последние 20 лет.

"Нашими приоритетными направлениями по сотрудничеству с Азербайджаном являются поддержка развития сельского хозяйства, улучшение жизненных условий жителей сельской местности, а также поддержка правительства Азербайджана по проведению реформ в этой сфере", - сказал Рахманин.

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