Грузия увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана
22 января 2019 14:19 68
В прошлом году стоимость экспорта электроэнергии из Азербайджана в Грузию составила 63 млн 446,5 тыс. долларов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в отчете Национального статистического управления Грузии.
Стоимость объема импортируемой соседней страной из Азербайджана электроэнергии в годовом сравнении выросла на 16 млн 331,2 тыс. долларов или на 35%.
Отметим, что в 2017 году Грузия импортировала электроэнергию из Азербайджана на 47 млн 115,3 тыс. долларов.
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