Азербайджанский лоукостер Buta Airways открывает еще одно новое направление в Россию.

С 12 мая авиакомпания начинает прямые рейсы из Баку в Уфу. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Столица Башкирии станет шестым направлением Buta Airways в России. В настоящее время в маршрутной сети лоукостера пять городов России - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань и Минеральные Воды.

Минимальный тариф по маршруту Баку-Уфа, как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро (в одну сторону).

Авиабилеты уже можно приобрести на официальном сайте (по тарифам "Бюджет" и "Стандарт"), а также в офисах продаж авиакомпании (по тарифу "Супер").

Будучи лоукостером в минимальном тарифе "Бюджет" такие дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете предлагаются в качестве платных опций.

Тариф "Супер", доступный для покупки в офисах продаж, включает провоз багажа (до 23 килограмм), ручной клади (до десяти килограммов), а также бесплатную регистрацию в аэропорту.

Онлайн-регистрация на сайте открывается за 24 часа, закрывается за 2 часа до вылета и во всех тарифах является бесплатной.

Следить за новостями и обновлениями можно на официальных страницах Buta Airways в социальных сетях:

Buta Airways - первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

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