Азербайджан почти втрое увеличил импорт автомобилей из Грузии

В прошлом году Азербайджан импортировал 13 047 автомобилей из Грузии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на bizzone.info, говорится в предварительном отчете Национального статистического управления Грузии.

Стоимость экспортированных из этой страны в Азербайджан автомобилей составила 190 млн 284,2 тыс. долларов.



Количество импортированных в Азербайджан из соседней страны автомобилей в годовом сравнении выросло в 2,8 раза, стоимость - в 2,1 раза.



Отметим, что в 2017 году из Грузии в Азербайджан было экспортировано 4 548 автомобилей на сумму 88 млн 118,9 тыс. долларов.

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