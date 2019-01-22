Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Star" удостоен престижной награды британского журнала "International Finance Publications" в категории "Самая успешная реализация финансового проекта"

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Анадолу, информацию об этом распространила компания "SOCAR Turkey Energy".

Журнал "International Finance Publications" ежегодно объявляет список наград по 10 категориям за проекты в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

Генеральный директор НПЗ "Star" Месут Илтер напомнил, что суммарные инвестиции в проект НПЗ "Star" составили 6,3 миллиарда долларов, 3,3 миллиарда из которых - кредиты.

Гендиректор напомнил, что проект НПЗ был удостоен целого ряда наград.

"Значимость проекта НПЗ "Star" высока с точки зрения количества новых рабочих мест и размера инвестиций. Этот проект повысит престиж Турции и Азербайджана, а также уровень импортозамещения в турецкой экономике", - сказал Илтер.

Отметим, что мощность переработки НПЗ "Star" составит 10 миллионов тонн нефти в год. НПЗ будет ежегодно производить 5 миллионов тонн дизельного топлива, 1,6 миллиона тонн авиационного топлива, 1,6 миллиона тонн лигроина, 300 тысяч тонн СПГ, 160 тысяч тонн серы.

Церемония закладки фундамента НПЗ состоялась в октябре 2011 года. Инвестиции в проект НПЗ "Star" составили 6,3 миллиарда долларов. На строительстве нефтеперерабатывающего завода были задействованы 19 500 специалистов из 14 стран мира.

НПЗ "Star" был введен в строй на церемонии осенью прошлого года с участием президентов Турции и Азербайджана.

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