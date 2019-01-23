Азербайджан стал все больше привлекать индийских туристов
В 2018 году число индийских туристов, посетивших Азербайджан, выросло на 175 процентов, составив 40 тысяч человек. Об этом, как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в интервью индийскому информационному агентству "Times of India" сказал генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмидт.
Он подчеркнул, что в последнее время индийские туристы все больше проявляют интерес к Азербайджану.
Зенгстшмидт сказал, что Индия - одна из первых шести стран, где открылось официальное представительство Азербайджанского бюро по туризму.
Генеральный исполнительный директор Бюро добавил, что были изучены индийский рынок и интересы потенциальных туристов, есть предложения по проведению различных празднеств, свадеб и других корпоративных и групповых мероприятий, а также идет работа над документом, определяющим правила по поддержке съемок индийского кино в Азербайджане.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Азербайджане подорожало золото
Официальный курс маната на 23 января
НПЗ "Star" удостоен престижной награды
Азербайджан и Саудовская Аравия расширяют сотрудничество - ФОТО
-
22 Янв. 22:40 11 223
-
22 Янв. 15:17 9 217
-
22 Янв. 21:11 8 901
-
22 Янв. 14:33 8 426
-
22 Янв. 17:37 7 847