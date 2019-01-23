Газпром открыл представительство в Азербайджане

23 января 2019 13:23

ПАО "Газпром" открыло представительство в Азербайджане. Об этом передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

"Представительство ПАО "Газпром" в Баку зарегистрировано министерством налогов Азербайджана 12 декабря 2018 года", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минналогов.

Официальным представителем компании является российский гражданин Максут Андержанов.

Как сообщалось ранее, Совет директоров Газпрома в октябре 2017 года одобрил открытие представительства в Азербайджане.

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