Газпром открыл представительство в Азербайджане

ПАО "Газпром" открыло представительство в Азербайджане. Об этом передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

"Представительство ПАО "Газпром" в Баку зарегистрировано министерством налогов Азербайджана 12 декабря 2018 года", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минналогов.

Официальным представителем компании является российский гражданин Максут Андержанов.

Как сообщалось ранее, Совет директоров Газпрома в октябре 2017 года одобрил открытие представительства в Азербайджане.