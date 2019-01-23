Международный Банк Азербайджана представил преимущество в рамках услуги Интернет Банкинга для корпоративных клиентов

Международный Банк Азербайджана представил очередное преимущество в рамках услуги Интернет Банкинга для корпоративных клиентов. Банк начал применение льготного обменного курса для этой категории клиентов. Таким образом, клиенты проводящие операции по конвертации в рамках услуги Интернет Банкинга смогут воспользоваться более низким обменным курсом, чем стандартный обменный курс банка.

Услуга Интернет Банкинга Международного Банка Азербайджана предоставляет возможность юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям воспользоваться рядом нижеперечисленных услуг:

Контроль над банковским счетом;

Выписка со счета;

Переводы внутри страны;

Внутрибанковские переводы;

Переводы за пределы Азербайджана;

Массовые платежи;

Загрузка зарплатного файла;

Налоговые выплаты;

Выплаты НДС;

Конверсионные операции.

Функция Mailbox предоставляет возможность проведения официальной переписки с банком, получения из банка или предоставления в банк сканов необходимых документов. Корпоративные клиенты могут подключиться к услуге Интернет Банкинга посредством Asanİmza.

Директор департамента развития корпоративного бизнеса Банка Ульви Гасымов отметил, что банк продолжает реализацию мероприятий с целью расширения доступа корпоративных клиентов к инновационным возможностям: "Корпоративные клиенты, использующие услугу Интернет Банкинга нашего Банка теперь экономят не только свое время, но и снижают затраты на операции по купле-продаже валюты".

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.