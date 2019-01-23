Откроется еще один прямой рейс в Баку

23 января 2019 15:11

В будущем планируется организация прямых авиарейсов Дели-Баку.

Об этом в интервью индийскому информагентству "Times of India" сказал генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмидт, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в настоящее время рейсы для индийских туристов в основном осуществляются через страны Персидского залива.

Зенгстшмидт также отметил, что индийские туристы, отправляющиеся в Азербайджан, могут получить визу в течение всего трех часов в режиме онлайн.

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