Консорциум TAP о ходе реализации проекта в Греции и Албании

Работы по прокладке траншей для укладки труб завершены примерно на 98 процентах территории по маршруту Трансадриатического газопровода (TAP) в Греции и Албании. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщение консорциума TAP AG, занимающегося строительством трубопровода, предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, передает Day.Az.

"В настоящее время завершены работы по прокладке траншей примерно на 98 процентов маршрута TAP в Греции и Албании (более 758 километров из 765 километров). Затем трубопровод будет проложен на глубине как минимум один метр под землей и поэтому останется незаметным", - говорится в сообщении.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

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