Турция сняла запрет на экспорт лука из Азербайджана
Министерство сельского хозяйства и лесничества Турции обратилось в Агентство продовольственной безопасности Азербайджана в связи с проведением анализа выращиваемого в Азербайджане лука.
Как сообщили Report в Агентстве, сразу после поступления обращения был проведен соответствующий анализ, а его результаты направлены в Турцию, передает Day.Az.
В рамках соответствующих условий был снят запрет на экспорт лука из Азербайджана в Турцию. Лук, экспортируемый из нашей страны в Турцию, должен быть выращен в Азербайджане, не содержать стволовые нематоды и не быть подверженным белой гнили.
В связи с этим Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана призвало фермеров, экспортирующих лук в Турцию, придерживаться этих требований, уделять внимание происхождению выращиваемой продукции и ее фитосанитарной безопасности. В отношении лиц, нарушающих эти требования, будут приняты соответствующие меры.
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