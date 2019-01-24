В Азербайджане откроется представительство российской таможни

24 января 2019 17:05

Федеральная таможенная служба (ФТС) планирует открыть новые таможенные представительства в трех странах. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов в ходе пресс-конференции в четверг.

"Мы имеем представительства Федеральной таможенной службы в 20 странах мира и планируем еще в трех открыть представительства. В частности, интересная страна для нас - Нидерланды, которые являются крупной перевалочной базой для Европы и для Китая", - отметил Давыдов.

Еще два представительства, как позднее сообщили в пресс-службе ФТС, будут открыты в Азербайджане и Узбекистане.

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