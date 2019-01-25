Принесли кинотеатр в ваше здание - ФОТО - ВИДЕО

"Hünər Qüllələri" стремящиеся выделиться в строительном секторе своей уникальностью, являются самым большим строительным проектом Huner Group. Впервые в Азербайджане система Flexhouse будет применена в "Hünər Qüllələri". Став владельцем квартиры, Вы также получаете возможность пользоваться 14 дополнительными служебными комнатами, предоставляемыми Вам этой системой. Одной из таких комнат, дополняющих Вашу квартиру, является кинотеатр. Оснащенный высококачественным оборудованием кинотеатр обладает специальной звуковой и визуальной системой. С идеальной акустикой и звукоизоляцией, стены и потолок кинотеатра построены с использованием специальных материалов. Кинозал предназначен только для жителей этого здания и благодарю своему восхитительному дизайну не уступает известным кинотеатрам в центре города. Став владельцем квартиры в "Hünər Qüllələri", вы в любое время сможете наслаждаться просмотрам фильмов со своей семьей и друзьями в кинотеатре, являющейся неотъемлемой частью системы Flexhouse.

Строительство "Hünər Qüllələri" в самом престижном районе - Белый Город интенсивно продолжается. В Азербайджане, в том числе и в "Hünər Qüllələri" , девизом которого является "1 квартира от Вас, 14 дополнительных комнат от нас", впервые будет применена система Flexhouse. Целью системы Flexhouse, запатентованной Huner Group-является "добавление" всех тех видов комнат, которые вы мечтали иметь у себя в квартире, но не имели возможности размещения. Таким образом, каждый кто приобретет жилье в Hünər Qüllələri, также будет иметь возможность использовать 14 различных типов помещений. Предназначенная только для жителей система Flexhouse включает в свои услуги: детскую площадку, игровую комнату, кинотеатр, караоке-зал, комнату для вечеринок, игровую комната playstation, гостевую, фитнес-зал, оборудованную новейшей техникой частную кухню, крытую мини-футбольную и баскетбольную площадку, бильярдную, вместительную и комфортную рабочую комнату, комнату водителя, а также прачечную с необходимыми приспособлениями для глажки.

Каждый, желающий приобрести квартиру в "Hünər Qüllələri", может лично ознакомиться как с квартирами так и с комнатами Flex в нашем офисе. Итак, в нашем офисе по продажам Вас ждут образцы квартир и комнат Flex.

Адрес: Баку Белый Город, район Парка

Телефон: (012) 409 00 44

(050) 409 00 44

Web: www.hunergroup.az

Электронная почта: hq@hunergroup.az

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