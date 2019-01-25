Чехия может производить электробусы в Азербайджане

25 января 2019 18:55

Чешский автопроизводитель Skoda рассматривает возможность производства электробусов в Азербайджане. Об этом сообщил в пятницу Trend источник, знакомый с ситуацией, передает Day.Az.

По словам источника, на данный момент Skoda ищет партнеров в Азербайджане для реализации проекта.

"С этой целью компания обратилась к правительству Азербайджана для содействия в поиске партнеров в стране", - сказал он.

Напомним, что ранее Гянджинский автомобильный завод подписал договор с белорусской компанией "ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш"" по поставкам комплектующих электробусов для сборки их в Азербайджане.

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