Азербайджанские и индийские авиакомпании запустят рейсы в Алматы
В апреле этого года национальный перевозчик Азербайджана открывает регулярное сообщение между Баку и Алматы.
"Азербайджанские авиалинии" и индийские авиакомпании Indigo и SpiseJet запустят рейсы в Алматы в апреле 2019 года, как передаёт Trend, об этом сообщили агентству Интерфакс-Казахстан в пресс-службе Международного аэропорта Алматы. Как говорится в ответе компании на запрос агентства, в апреле этого года национальный перевозчик Азербайджана открывает регулярное сообщение между Баку и Алматы, передает Day.Az.
"Направление очень перспективное. Наравне с развитием туризма в нашей стране оно даст казахстанцам возможность удобных стыковок при полетах в Европу и страны Ближнего Востока, а для пассажиров из Азербайджана - при полетах в страны Центральной и Юго-Восточной Азии, в Западную Сибирь и на Дальний Восток", - отметил президент Международного аэропорта Алматы Болат Ержанов, слова которого приводятся в ответе. Также, по словам президента аэропорта, в апреле на казахстанский рынок зайдут сразу две индийские авиакомпании - Indigo и SpiseJet - с направлением Дели - Алматы. Аэропорт Алматы - крупнейший в Казахстане, построен в 1935 году. Единственным акционером компании является Venus Airport Investments B.V., зарегистрированная в Амстердаме.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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