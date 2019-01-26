Самед Гурбанов: Азербайджано-российский деловой совет намерен развивать сотрудничество - ФОТО

Азербайджано-российский деловой совет намерен максимально использовать существующий потенциал для развития сотрудничества между деловыми кругами двух стран. Об этом сказал председатель правления Совета Самед Гурбанов, выступая на общем собрании Совета с участием представителей более 100 бизнес-структур и организаций, функционирующих в сферах сельского хозяйства, промышленности, строительства, транспорта, экономики и в нефтяном секторе, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство экономики, передает Day.Az.

Открывая заседание, Самед Гурбанов отметил высокую активность и положительные результаты деятельности организации в прошлом году.

Заседание было продолжено обсуждением административных вопросов.

Были выбраны председатели комиссий по логистике, продовольственной продукции и сельскому хозяйству, сертификации и таможенным процедурам - Натиг Гейдаров, Исмаил Оруджев и Намиг Тагиев. Натиг Гейдаров также был избран заместителем председателя правления.

Затем были презентованы новые возможности портала Совета www.ards.az

В заключительной части заседания участники обсудили план мер и проекты на первое полугодие 2019 года.

Напомним, что Азербайджано-российский деловой совет был создан в 2016 году.

Главная цель Совета - дальнейшее углубление связей в сферах экономики и взаимного инвестирования между Азербайджаном и Россией, сотрудничества между бизнесменами. С этой целью Азербайджано-российский деловой совет тесно сотрудничает с аналогичной организацией России - Российско-азербайджанским деловым советом - и систематически проводит совместные заседания деловых советов с участием бизнесменов.