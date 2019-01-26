Как в Азербайджане будут сдаваться в аренду жилые площади с обязательством продажи?

Жилые площади Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана должны продаваться через аукцион. Об этом говорится в "Порядке сдачи в аренду жилых площадей Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана с обязательством продажи", утвержденного накануне указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сдача в аренду жилых площадей с обязательством продажи осуществляется при соблюдении следующих условий: арендатор должен быть гражданином Азербайджана, на момент обращения у арендатора не должно быть просроченных обязательств, независимый оценщик должен определить рыночную стоимость жилой площади, арендный договор должен быть заключен на срок от трех до 25 лет и должен быть утвержден нотариально, после заключения договора полная стоимость покупки должна быть оплачена не ранее трех лет, после заключения договора арендатор должен оплатить как минимум двенадцатикратное значение ежемесячной оплаты, жилая площадь должна быть застрахована по рыночной цене, определенной независимым оценщиком.

В случае если Фонд примет решение о досрочном расторжении договора, арендатор должен быть уведомлен в течение трех рабочих дней.

Отчуждение принадлежащих Фонду жилых площадей происходит по следующему порядку: когда жилая площадь приобретается для государственных нужд, а также когда сохранение жилой площади на балансе фонда экономически не выгодно. В этом случае Фонд может продать жилую площадь по цене на 20 процентов меньше на основании решения Попечительского совета Фонда.

Жилые площади должны продаваться через аукцион. Независимый оценщик определяет цену продажи жилых площадей, выставленных на аукцион. Средства от продажи жилых площадей переводятся на счет Фонда.

Жилые площади которые будут предоставляться в аренду с обязательством дальнейшей продажи, Фонд будет приобретать за счет следующих источников: капитала фонда, средств от облигаций Фонда.

Напомним, что в декабре 2017 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по созданию и обеспечению Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана.

Согласно указу, некоммерческое юридическое лицо "Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана" создается путем слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд".

В обязанности Фонда входят создание механизма обеспечения населения жилой площадью посредством долгосрочного ипотечного кредитования, оказание помощи в привлечении местных и зарубежных финансовых ресурсов для ипотечного кредитования, а также предоставление гарантии предпринимателям по манатным кредитам, взятым в уполномоченных банках, и выдача субсидий по манатным кредитам.