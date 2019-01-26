Эльман Рустамов заговорил о ценах в Азербайджане

Конечной целью денежно-кредитной политики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в 2019 году будет поддержание стабильности цен, сохраняя инфляцию на уровне четырех процентов (± 2 процента).

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал председатель правления ЦБА Эльман Рустамов на расширенном заседании Совета правления банка в субботу.

Он отметил, что в 2018 году инфляция снизилась более быстрыми темпами, чем ожидалось, и остановилась на уровне однозначного показателя, добавив, что среднегодовая инфляция в 2018 году составила 2,3 процента.

"Макроэкономическая стабильность в 2018 году создала условия для экономического роста в стране. ВВП фактически вырос на 1,4 процента, в том числе ненефтяной сектор - на 1,8 процента", - сказал Рустамов.

По словам председателя правления Центробанка, ненефтяная промышленность показала более высокие темпы роста, что указывает на ускорение индустриализации в стране и роль торгового сектора в росте ненефтяного сектора.

Далее он отметил, что за девять месяцев 2018 года профицит текущего счета платежного баланса составил 5,1 миллиарда долларов или 15 процентов от ВВП.

"Стратегические валютные резервы увеличились на 6,5 процента по сравнению с началом 2018 года и составили на конец года 45 миллиардов долларов. Официальные валютные резервы Центробанка увеличились на 5,5 процента до 5,6 миллиарда долларов", - подчеркнул Рустамов.

Также глава ЦБА отметил, что с начала года несколько раз менялись параметры процентного коридора, а учетная ставка постепенно снизилась с 15 процентов до 9,75 процента.