Азербайджан запускает производство автомобилей ГАЗ - ДЕТАЛИ

В ближайшее время в Азербайджане состоится закладка фундамента предприятия по сборке автомобилей ГАЗ, сказал Trend источник близкий к проекту, передает Day.Az.

По словам собеседника агентства, предприятие будет базироваться в промышленном квартале, расположенном в Гаджигабульском районе.

На предприятии будут собираться легкие коммерческие автомобили "ГАЗель NEXT" и "ГАЗель БИЗНЕС", а также среднетоннажные грузовики "ГАЗон NEXT".

Как сообщалось ранее, на основе базовых моделей автомобилей ГАЗ в дальнейшем планируется организовать производство различных вариантов специальной техники, в том числе автомобилей для муниципальных служб, машин скорой медицинской помощи и школьных микроавтобусов. Ежегодно предприятие будет производить до одной тысячи коммерческих автомобилей.

Ранее также сообщалось, что в строительство завода будет инвестировано 14 миллионов манатов.

Меморандум о создании сборочного производства автомобилей ГАЗ в Азербайджане был подписан "Горьковским автомобильным заводом" и компанией AzerMash в апреле 2018 года в Баку. Согласно договоренности, ГАЗ организует поставки машинокомплектов на сборочное производство, обучение и сертификацию специалистов AzerMash, а также предоставит необходимую документацию и лицензии.

Также в рамках договоренности сторон планируется проведение совместной работы по применению ряда компонентов азербайджанского производства в машинах местной сборки.

Дистрибуцией и сервисным обслуживанием автомобилей ГАЗ на территории Азербайджана займется компания AzEurocar - дочернее предприятие AzerMash.