Азербайджан значительно улучшил позиции в Индексе экономической свободы 2019 года - РЕЗУЛЬТАТ ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУПРАВЛЕНИЯ

Азербайджан поднялся на семь строчек в Индексе экономической свободы 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на рейтинг, обнародованный американским исследовательским институтом The Heritage Foundation, передает Day.Az.

Страны в рейтинге оценивали по таким критериям, как свобода бизнеса, торговли и финансов, защита труда и прав собственности и др.

В обновленном индексе Азербайджан набрал 65,4 балла (улучшение за год на 1,1 балла) и занял 60 место среди 180 стран мира. Отмечается, что страна улучшила позиции в таких подкатегориях, как "целостность правительства", "свобода инвестиций", "права на имущество", "эффективность судебной системы", "государственные расходы" и других.

Например, в подкатегории "право на имущество" Азербайджан набрал 59,1 балла против 53,6 процента в 2018 году. Баллы по другим подкатегориям выглядят следующим образом: "эффективность судебной системы" - 53,1 балла (36,8 балла), "государственные расходы" - 59,5 балла (59,4 балла), "целостность правительства" - 44,7 балла (39,9 балла), "свобода инвестиций" - 60 балла (55 балла).

Отметим, что Казахстан расположился на 59-ой строчке рейтинга, Турция - 69-ой, Кыргызстан - 79-ой, Россия - 98-ой, Беларусь - 104-ой, Таджикистан - 122-ой, Узбекистан - 140-ой, Украина - 147-ой, Туркменистан - 164-ой строчке.