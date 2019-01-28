Специальные условия на техническое обслуживание автомобилей с истекшим сроком гарантии от Mercedes-Benz - ФОТО

Безусловно, одним из наивысших достижений в истории человечества было именно изобретение автомобиля. Со дня создания автомобиля человек в скором времени смог узнать ему цену. А сегодня никто не может представить себе жизнь без автомобиля. Однако, как и любой механизм, автомобиль тоже требует регулярного технического обслуживания. Развитие автомобильной промышленности в последнее время тоже сопровождается использованием самых передовых технологий, оборудования и специальных материалов в производстве автомобилей. Техническое обслуживание таких автомобилей тоже требует применения обновляемого изо дня в день оборудования, программного обеспечения для диагностики, и особых знаний.

Именно по этой причине производитель доверяет техническое обслуживание производимых им автомобилей только непосредственно уполномоченным им официальным партнерам. Взамен производитель требует от официальных партнеров только рекомендуемое им специальное оборудование, программное обеспечение для диагностики, и систематическое усовершенствование знаний сотрудников. То есть никто не может знать лучше свойства автомобиля, чем сам производитель.

А применяющей самые передовые технологии в мировой автомобильной промышленности и определяющей новые призывы в данном направлении является компания Даймлер АГ, занимающаяся производством автомобилей марки Мерседес-Бенц. Официальные партнеры Даймлер АГ в Азербайджане гарантируют выполнение самых сложных видов ремонтных работ с использованием новейших технологий и специального оборудования, и высокое качество, в соответствии с высокими стандартами Даймлер АГ. Лица, заказывающие техническое обслуживание автомобилей марки Мерседес-Бенц в официальных сервисных станциях производителя, наряду с вышеупомянутым, обладают также рядом нижеследующих полномочий:

При оказании технического обслуживания используются поставляемые производителем оригинальные запасные части;

На применяемые запасные части и оказываемые сервисные услуги выдается гарантия сроком в 24 месяца;

Для решения сложных вопросов отправляется специалист непосредственно самим производителем;

После завершения гарантийного срока тоже предоставляются гарантийные ремонтные условия;

В случае недовольства техническим обслуживанием, выдается гарантия на право обращения в более высокие инстанции и рассмотрение жалобы.

Согласно наблюдениям, владельцы автомобилей Мерседес-Бенц в Азербайджане после завершения гарантийного срока обращаются в неофициальные станции технического обслуживания. Главная причина подобных явлений заключается в предоставлении более низких цен для клиента, что связано с неиспользованием ими особого дорогостоящего оборудования и программного обеспечения. Учитывающий подобные явления официальный дистрибьютор Мерседес-Бенц в Азербайджане - ООО "Автокапитал-Азербайджан" объявляет специальные условия на техническое обслуживание автомобилей с истекшим сроком гарантии в дилерской сети Мерседес-Бенц:

1. Tariff loyal. Для автомобилей Мерседес-Бенц c возрастом от 2-х до 4-х лет:

На запасные части - до 10%;

На стоимость услуг - скидка в размере 10%.

2. Премиум сервис. Для автомобилей Мерседес-Бенц c возрастом от 5-ти до 8-ми лет:

На запасные части - до 20%;

На стоимость услуг - скидка в размере 20%.

3. Премиум сервис +. Для автомобилей Мерседес-Бенц c возрастом от 8-ми лет:

На запасные части - до 20%;

На стоимость услуг - скидка в размере 30%.

Специальными условиями можно воспользоваться только в официальных сервисных станциях Мерседес-Бенц в Азербайджане. Помните! Садясь за руль, и заводя двигатель, Вы доверяете свою жизнь и жизнь Ваших близких всего лишь автомобилю, являющемуся транспортным механизмом.

Аутостар Каукасус

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