Воспользуйся шансом получить до 100 тыс. АЗН в подарок от Azercell

ООО "Azercell Telecom" продолжает предлагать своим абонентам выгодные кампании и в 2019 году. Azercell на этот раз совместно с ООО "ABC Content" радует Sim-Sim абонентов новой стимулирующей тиражной лотереей "Подарочный Баланс от Azercell". Кампания будет продолжаться с 24 января по 29 декабря 2019 года. Абоненты Azercell могут стать участником лотереи, пополнив свой баланс как минимум на 1 AZN разными способами оплаты (за исключением SimKredit и Paycell) и отправив пустой СМС на короткий номер 5353 (СМС бесплатный).

Sim-Sim абоненты, которые подключатся к стимулирующей тиражной лотерее в течение указанного периода, получат возможность накопить баллы и получить призы от Azercell:

- 1000 АЗН каждый день

- 10 тыс. АЗН каждый месяц

- СУПЕРПРИЗ до 100 тыс. АЗН

Каждый участник может ознакомиться с условиями участия в лотерее, расписанием тиражей и получить информацию о победителях на сайте www.hediyyelibalans.az. Отметим, что в лотерее могут участвовать только абоненты, достигшие 18 лет.

Подключайтесь к кампании и воспользуйтесь шансом получить до 100 тыс. АЗН в подарок от Azercell!

Для получения дополнительной информации, пожалуйста посетите:

https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/monthly/hediyyelibalans/

Для более подробной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az

ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).