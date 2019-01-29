С Kapital Bank собери бонусы и получи подарок

Пользователи приложения BirBank от Kapital Bank по совершении оплат в POS-терминалах, интернете и в BirBank смогут заработать бонусы в виде "Сердец" ("Ürəklər"). Затем собранные бонусы можно будет обменять на различные подарки.

Помимо карт Kapital Bank, в рамках программы действительны также и зарегистрированные в BirBank платежные карты других банков. С порядком начисления бонусов можно ознакомиться на сайте - www.kapitalbank.az/tariffs?hl=ru.

Следует отметить, что желающие подключиться к BirBank могут всего за одну минуту пройти регистрацию посредством любой платежной карты и воспользоваться услугами приложения. Приложение обладает целым рядом преимуществ: легкая регистрация, возможность добавить платежные карты других банков, управление операциями и привязанными к карте бонусами и т.д.

Кроме того, через приложение можно совершать платежи за коммунальные услуги и средства связи, осуществлять переводы на любую банковскую карту, а также создавать шаблоны платежей. В приложении можно найти ближайшие филиалы и банкоматы Kapital Bank, подать заявку на кредит и посмотреть курсы обмена валюты.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 12 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.