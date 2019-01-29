Межбанк Азербайджана запускает кредитную кампанию для работников таможенной службы

Международный Банк Азербайджана дал старт новой кредитной кампании, приуроченной ко Дню работников таможенной службы - 30 января. В рамках кампании работники таможенной службы, являющиеся владельцами зарплатных карт банка, смогут получить наличный кредит на выгодных условиях.

Преимущества данной кампании:

Сумма кредита - до 20 000 манатов

Срок выдачи кредита - до 60 месяцев

Годовая процентная ставка - со скидкой в 2% / начиная с 23%

Кредиты до 15000 манатов выдаются без поручителя

Оформление кредита БЕЗ КОМИССИИ

Кампания действительна в период с 29 января по 1 февраля.

Кредит наличными можно получить во всех филиалах Международного Банка Азербайджана. Достаточно обратиться в ближайшие филиалы банка, предъявив удостоверение личности и зарплатную карту. Также можно подать заявление на получение кредита, просто отправив последние 8 цифр номера зарплатной карты на короткий номер 8937. Для получения более детальной информации о кампании клиент может позвонить в Информационный Центр по номеру 937.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.