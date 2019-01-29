SOCAR стала больше перечислять в госбюджет

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в 2018 году перечислила в государственный бюджет 1,604 миллиарда манатов. Об этом сообщили во вторник Trend в SOCAR, передает Day.Az.

Переводы в госбюджет SOCAR увеличились на 93,2 миллиона манатов или на 6,2 процента по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, SOCAR в отчетном году выплатила 172,469 тысяч манатов в Государственный фонд социальной защиты, что на 10,6 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Говоря о росте прибыльности компании, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев отметил, что SOCAR провела много необходимых реформ за последние 10 лет, чтобы интегрироваться в глобальную энергетическую компанию и повысить ее операционную эффективность.

"Доходы SOCAR и бюджетные платежи компании растут. Сегодня компания получает большую часть своих доходов от зарубежных операций", - сказал Абдуллаев.

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