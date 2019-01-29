Почти 90% документов поощрения инвестиций выданы на проектах регионов Азербайджана

На сегоднящний день в Азербайджане 192 предпринимателям выдано 332 документа поощрения инвестиций.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр экономики Шахин Мустафаев на конференции, посвященной итогам реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2014-2018 годах".

По словам министра, общая стоимость проектов, для которых были выданы документы поощрения инвестиций, составляет более чем 2,8 миллиарда манатов. Реализация этих проектов позволит открыть до 22 тысяч новых рабочих мест. 87 процентов проектов приходятся на долю регионов.

Говоря о результатах работ, проделанных за последние годы в регионах, Мустафаев отметил, что в 2014-2018 годах ненефтяной сектор страны вырос на восемь процентов, а ненефтяная промышленность на 32 процента, было открыто свыше двух миллионов новых рабочих мест из которых полтора миллиона являются постоянными.

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