Международный Банк Азербайджана обнародовал показатели по итогам 2018-го года

Международный Банк Азербайджана обнародовал финансовые результаты своей деятельности по итогам 2018 года. Банк, продемонстрировавший за последние два года положительную динамику развития, успешно завершил 2018 год. Активы Международного Банка Азербайджана по данным на 31 декабря 2018 года составили 7,9 миллиарда манатов. Мероприятия по повышению доходности, оптимизации расходов и улучшению качества обслуживания еще более укрепили показатели адекватности капитала банка. Так, совокупный капитал Международного Банка Азербайджана достиг на конец 2018 года 982 миллионов манатов, показатель адекватности капитала повысился с 17% до 32%.

По данным на конец отчетного периода кредитный портфель банка увеличился более чем на 8% и составил 1,9 миллиарда манатов. Крупным корпоративным клиентам и субъектам малого и среднего бизнеса со стороны банка было предоставлено кредитов и гарантий на сумму около 500 миллионов манатов.

Мероприятия, проводимые с целью повышения эффективности деятельности также положительно сказались на прибыльности банка. Международный Банк Азербайджана завершил 2018 год с чистой прибылью в 425,8 миллиона манатов. Чистая прибыль, полученная от операционной деятельности Банка, составила около 200 миллионов манатов, за вычетом результатов финансовых операций, проведенных в предыдущие годы со стороны государства в рамках мер по оздоровлению банка.

Председатель Правления Международного Банка Азербайджана Аббас Ибрагимов отметил, что банк продолжает реализацию процессов, нацеленных на обновление и развитие: "Будучи современным государственным банком, мы стараемся оказать поддержку различным секторам экономики. Международный Банк Азербайджана всегда вносил особый вклад в развитие безналичных платежей и инновационных платежных услуг в стране, и мы нацелены на дальнейшее расширение своей деятельности в этом направлении путем предоставления новых продуктов и услуг. В то же время мы продолжим оказывать поддержку крупным корпоративным клиентам и субъектам малого и среднего предпринимательства в успешной реализации их проектов".

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.