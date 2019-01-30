Kapital Bank удостоен премии " Milli KSM - 2018" который проводится в первые а Азербайджане. Центр для

пенсионеров "Yaşa" ("Живи!"), победил в номинации "Проект года по интегрированию пожилых людей в

общество". Мероприятие проводилось при поддержки государственных ведомств и частных компаний.

Основной целью центра "Yaşa" является организация соответствующих мероприятий с целью предоставления

досуга для людей пенсионного возраста, обеспечения активного участия пожилых людей в социально-

экономической, политической и культурной жизни страны, а также возможностей для их образования и

занятости. В настоящее время более 800 человек являются активными членами центра. В обучениях, которые

бывают посвящены различным темам, каждый день принимают участие около 40-50 человек.

Следует отметить, что центр функционирует при поддержке Kapital Bank, инициативной группой "Üçüncü Bahar"

("Третья весна"), также Министерства труда и социальной защиты населения. Центр расположен в департаменте

Сабунчинского района Государственного фонда социальной защиты (поселок Бакиханов, ул. Я. Алиева, 1).

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 12 отделениях по всей стране, имея самую широкую

сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте

www . kapitalbank . az , страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по

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