Kapital Bank удостоен премии «Milli KSM»
Kapital Bank удостоен премии " Milli KSM - 2018" который проводится в первые а Азербайджане. Центр для
пенсионеров "Yaşa" ("Живи!"), победил в номинации "Проект года по интегрированию пожилых людей в
общество". Мероприятие проводилось при поддержки государственных ведомств и частных компаний.
Основной целью центра "Yaşa" является организация соответствующих мероприятий с целью предоставления
досуга для людей пенсионного возраста, обеспечения активного участия пожилых людей в социально-
экономической, политической и культурной жизни страны, а также возможностей для их образования и
занятости. В настоящее время более 800 человек являются активными членами центра. В обучениях, которые
бывают посвящены различным темам, каждый день принимают участие около 40-50 человек.
Следует отметить, что центр функционирует при поддержке Kapital Bank, инициативной группой "Üçüncü Bahar"
("Третья весна"), также Министерства труда и социальной защиты населения. Центр расположен в департаменте
Сабунчинского района Государственного фонда социальной защиты (поселок Бакиханов, ул. Я. Алиева, 1).
Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 12 отделениях по всей стране, имея самую широкую
сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте
www . kapitalbank . az , страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по
номеру 196
В Азербайджане подорожало золото
Официальный курс маната на 30 января
Официальный курс маната на 30 января
Bakıda bu mənzilləri alanlar enerji xərclərinizi 70%ə qədər azalda bilərlər
Nvidia теряет доходы
-
29 Янв. 11:15 29 700
-
29 Янв. 11:06 12 976
-
29 Янв. 12:28 8 376
-
29 Янв. 10:59 6 677
-
00:20 6 324