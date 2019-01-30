Международный Банк Азербайджана получил национальную награду в сфере корпоративной социальной ответственности - ФОТО

Международный Банк Азербайджана стал одним из победителей первого общереспубликанского конкурса проектов корпоративной социальной ответственности (КСО). Банк получил национальную КСО награду в номинации "Проект года по обеспечению инклюзивности образования" за реализацию проекта www.kitabidinle.az нацеленного на создание электронных ресурсов на родном языке и поддержки активной интеграции в общество молодых людей с ограниченными физическими возможностями. Награда была представлена банку в рамках церемонии, прошедшей 29 января в Бакинском Конгресс Центре.

Отметим, что общереспубликанский конкурс проектов корпоративной социальной ответственности проводится со стороны Национальной Конфедерации Предпринимателей Азербайджанской Республики, компании PROAKTİV PR и общественного объединения международных отношений и исследований Avrasiya, а также ряда государственных структур.Целью конкурса является достижение роста числа проектов корпоративной социальной ответственности со стороны бизнес структур страны, а также создание мотивации в этой сфере. В конкурсе приняли участие проекты ряда ведущих бизнес структур страны. Представленные проекты оценивались со стороны конкурсной комиссии в анонимном порядке.

Директор департамента маркетинга Международного Банка Азербайджана Нигяр Тагирова отметила: "Международный Банк Азербайджана всегда уделяет особое внимание реализации проектов корпоративной социальной ответственности. Для нас стало большим успехом получение национальной награды за один из реализованных нами проектов в этой сфере в прошлом году. И мы хотели бы поблагодарить молодых людей, принявших активное участие в его реализации, ведь успех проекта это и их успех. Мы, в свою очередь, продолжим реализацию подобных значимых проектов и в будущем".

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.