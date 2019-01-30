В Сумгайыте победили безработицу

Девяносто процентов работников Сумгайытского химико-промышленного парка (СХПП) - жители города Сумгайыт.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в среду во время визита в Сумгайыт представителей посольств и международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, сказал глава Исполнительной власти города Сумгайыт Закир Фараджев.

Глава исполнительной власти сказал, что СХПП является одним из самых крупных промышленных парков на Южном Кавказе.

"Так, если раньше в Сумгайыте существовала проблема с безработицей, то сегодня эта проблема устранена. Этого удалось добиться благодаря постоянному вводу в строй новых промышленных предприятий. 90 процентов работающих здесь инженеров и рабочих - жители города Сумгайыт", - добавил Фараджев.

Фараджев отметил, что в настоящее время в СХПП действует часть предприятий, до конца года ожидается сдача в эксплуатацию и других строящихся промышленных объектов.

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